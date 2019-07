Rammstein fait aussi fermer des routes

Avec 18 000 spectateurs attendus à Roeser, il pourrait être difficile de circuler dans le secteur où est organisé le méga-concert de Rammstein, samedi soir. La police a ainsi indiqué vendredi que «plusieurs routes dans les alentours de Roeser seront fermées aux conducteurs» samedi soir.

Il s'agit notamment du CR132 sur sa portion entre Crauthem et le CR158, dans les deux sens. Les bus pourront toutefois y circuler. Le CR157 sera aussi fermé entre Crauthem et Hellange et, de l'autre côté, entre Crauthem et l'entrée du site «Herchesfeld». Les riverains et leurs fournisseurs pourront toutefois passer. Sur l'aire de repos qui longe la N13 enter Bettembourg et Hellange, seules les navettes pour le concert pourront rouler.

De plus, le CR132 de Peppange vers Crauthem, le CR157 de Herchsfeld vers Hellange et le CR161 de Bettembourg vers Dudelange seront interdits aux automobilistes. Des déviations seront en place pour tout ça. Enfin, sur la N13, la vitesse sera limitée à 50 km/h entre Bettembourg et Hellange. La police avertit aussi qu'elle sera présente avant, pendant et après le concert pour assurer le maintien de l'ordre et faire la circulation.

L'Atelier, qui organise le concert, propose des navettes entre P+R Bouillon et le site du show.

(jw/L'essentiel)