Les TIC ont besoin de salariés hautement qualifiés

Quelles sont les prévisions d’embauche et les qualifications requises dans le domaine des technologies de l’information et de la communication? Voici les questions auxquelles ont répondu 169 entreprises membres de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil) et de l’Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) dans l'enquête «Les qualités de demain dans le domaine des TIC», présentée ce mardi matin.

Il en ressort que 979 embauches sont prévues dans les deux années à venir. Dans 31% des cas, il s’agit de remplacement après un départ, le reste étant des créations de postes. Si la proportion de créations de postes est identique à celle de la dernière enquête en 2018, le chiffre total d’embauches est le plus élevé depuis 2002. Dans 92,2% des cas, une formation à bac+2 reste nécessaire, sachant que les masters et doctorats sont davantage recherchés que les bachelors.

Conserver l'attractivité du territoire

Pour répondre à cette demande, le Luxembourg mise notamment sur la formation des jeunes. «Le digital devient de plus en plus important dans la société et le monde du travail. Nous avons lancé un processus de transformation de nos formations, pour en offrir davantage dans le domaine du digital, explique Claude Meisch (DP), ministre de l’Éducation nationale. On lancera le codage à l’école fondamentale à partir de la rentrée prochaine. Savoir maîtriser les algorithmes, comprendre comment l’ordinateur fonctionne est une compétence de base qu’il faut transmettre à tous les élèves». «Convaincre un jeune de 18 ans de faire des études dans le domaine du digital, alors qu'il ne connaît pas ce domaine, c'est très difficile. Mais quand c'est quelque chose de très normal, c'est déjà plus facile», ajoute-t-il.

L'Adem est aussi impliquée. «Nous rencontrons les entreprises et nous leur demandons concrètement de quoi elles ont besoin, afin d'adapter les formations que nous proposons aux demandeurs d’emplois», présente Gaby Wagner, sa directrice adjointe. Les demandeurs d’emploi se font ensuite une place en entreprise, notamment via les contrats subventionnés. Ceux-ci permettent de prendre des personnes sans expérience, qui se formeront encore pendant le temps de leur contrat. Enfin, conscient que la main-d’œuvre locale ne suffit pas pour répondre à toutes les demandes des entreprises, le gouvernement accorde beaucoup d’importance au fait de conserver l'attractivité du pays, pour inciter les personnes hautement qualifiés à venir travailler au Luxembourg.

(Marion Mellinger/L'essentiel)