Notre série d'été... Grevenmacher et sa légende

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce mercredi, un petit voyage au cœur de la Moselle. On vous emmène découvrir Grevenmacher et ses trésors cachés.

Notre journaliste, Jean-François Servais, a eu l’occasion de faire un tour de la ville en compagnie de l’échevine Monique Hermes, qui lui a fait découvrir des lieux historiques de Grevenmacher qui a un passé historique riche et parfois très lourd. De l’incendie en 1822 au sentier des légendes aménagé il y a peu et où on évoque le passage du diable, Grevenmacher a plus d’un atout pour vous séduire.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur L'essentiel Radio. Vous pouvez également (ré)écouter le reportage sur les croisières sur la Moselle.

(Jean-François Servais/L'essentiel)