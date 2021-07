42 800 millionnaires? Gramegna répond...

Les questions avaient le mérite d'être brèves et claires et pourtant... il faudra remettre une petite pièce dans le jukebox pour espérer entendre une autre chanson lors de la prochaine tentative. Début juillet 2021, nous vous avions indiqué que le Luxembourg comptait près de 43 000 millionnaires. En deux ans, de 2018 à 2020, selon les chiffres fournis par la société de conseil Capgemini, le nombre de millionnaires est passé de 40 000 à 42 800.

Ces chiffres donnent le tournis et ils ne sont évidemment pas passés inaperçus. Le député Mars Di Bartoloméo a dès lors cherché à en savoir un peu plus sur la question en s'adressant au ministre des Finances. L'ancien président de la Chambre des Députés ajoutant même dans l'intitulé des questions que le nombre de millionnaires aurait été multiplié par huit, au Luxembourg, depuis l'an 2000.

Quelle est la méthodologie de Capgemini?

À la question de savoir s'il pouvait confirmer ces chiffres, Pierre Gramegna, le ministre des Finances a préféré botter en touche. On ne saura rien, non plus, sur les bases et la fiabilité de ces estimations. Encore moins sur la présence ou non de ces millionnaires en tant que résidents au Grand-Duché.

«Les chiffres publiés dans le rapport «World Wealth Report» n'engagent que ses auteurs (comprenez, la société de conseil Capgemini)», a répondu sèchement, laconiquement et par écrit Pierre Gramegna. «Le ministère des Finances n'a aucune connaissance de la méthodologie utilisée et n'est dès lors pas en mesure de commenter les chiffres avancés». Pour des réponses précises, on vous l'avait dit, il faudra repasser....

