«Les caméras ne remplacent pas la police»

En 2007, la décision avait été prise d'installer des caméras de vidéosurveillance à Luxembourg-Ville. Depuis, quand on se promène dans certains quartiers de la capitale, il n'est pas rare de voir les caméras Visupol avec la mention «Pour votre sécurité, cette zone est sous vidéosurveillance». Elles gardent un œil sur la gare et le Glacis mais veillent également lors d'événements au stade et au Kirchberg. Une fois le chantier terminé, elles seront aussi de nouveau actives au Royal-Hamilius.

Depuis leur mise en place, le débat fait rage au Luxembourg. Et la récente décision d'étendre la vidéosurveillance n'a fait que le relancer de plus belle. Il y a quelques jours, Déi Gréng soulignaient le fait que les caméras ne réduisaient pas le taux de criminalité mais ne feraient que l'étendre à d'autres quartiers de la ville. Un avis que partage Frank Stoltz, porte-parole de la police grand-ducale. «Nous ne divulguons pas de statistiques concrètes sur la criminalité dans les différents quartiers de la ville. Néanmoins, il est incontestable que la vidéosurveillance amène un déplacement de la criminalité», explique-t-il à L'essentiel.

Selon Frank Stoltz, il s'agit de combiner la vidéosurveillance à la présence d'agents dans la rue. Il n'y aurait d'ailleurs pas moins de patrouilles sur le terrain. Les caméras «ne remplacent pas les policiers», rappelle-t-il. Il précise également qu'il existe différents modèles de caméras. «Les derniers modèles sont beaucoup plus performants que les anciens et sont capables de surveiller une plus grande zone». Le temps que nécessite le visionnage du matériel vidéo par la police reste cependant difficile à estimer. D'après Frank Stoltz, cela dépendrait des informations dont on dispose quant à l'heure précise du délit.

Globalement, les caméras sont toutefois d'une précieuse aide pour la police grand-ducale. «Elles servent à la fois à la prévention et à la constatation d'actes délictueux, ainsi qu'aux enquêtes qui en découlent». Selon Frank Stoltz, les images des caméras de vidéosurveillance sont prises en compte dans le cadre d'une affaire par jour, en moyenne.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)