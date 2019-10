«Faire du plateau du Kirchberg un lieu de vie»

Comment rendre le Kirchberg plus vivant et attractif? C'est la question sur laquelle a planché le cabinet danois Gehl, pendant près de deux ans, à l'aide d'enquêtes de terrain menées par cinq employés, en plus des collaborateurs externes. Deux des architectes, Solvejg Reigstad et Andreas Røhl, sont venus présenter leur projet, jeudi, au ministère des Travaux publics. Les idées contenues dans le rapport seront évaluées par le Fonds Kirchberg, la Ville de Luxembourg et le ministère, qui décideront de ce qu'ils conservent.

L'idée générale est de rendre le quartier plus attractif en limitant la place de la voiture. «Celle-ci domine pour des raisons historiques, mais cela provoque beaucoup de bouchons donc beaucoup de frustration», explique Andreas Røhl. L'idée est donc de «mettre en place un système de transport durable, comme cela a commencé à être fait, avec notamment le tramway», indique sa collègue, Solvejg Reigstad. Le projet prévoit de nombreuses nouvelles pistes cyclables, dont les deux premières seront mises en place «à court terme», promet le ministre François Bausch (Déi Gréng). Ce dernier parle de «ne pas reproduire les erreurs du passé, lorsque les quartiers étaient prévus pour la voiture».

«Comme une île»

Andreas Røhl, qui vante la «qualité architecturale» du quartier mais «dont l'accessibilité fait un peu penser à une île», déplore les trop grands «espaces vides où les gens ne font que passer». Il veut complètement changer l'approche de certaines rues et de certains lieux, «pour les rendre à taille humaine et rendre l'environnement de travail plus sympathique». «Parfois, il suffit d'ajouter un peu de mobilier urbain, comme des bancs, pour rendre un lieu vivant», abonde Solvejg Reigstad.

Le logement fait partie des sujets abordés, car la présence durable d'habitants pourrait contribuer à redynamiser le site. «Il y aura à terme 65 000 emplois. Nous voudrions un logement pour deux emplois, contre un pour cinq actuellement», détaille François Bausch.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)