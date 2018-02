Pas de règle fixe pour stopper un chantier l'hiver

Depuis le début de la semaine, il fait un froid polaire sur le Grand-Duché. Et pourtant, certains ouvriers sont toujours à pied d’œuvre sur des chantiers à l’extérieur.



«La plupart des chantiers sont à l’arrêt. Mais il n’existe pas d’indication précise dans la loi de la température en dessous - ou au-dessus - de laquelle on ne peut plus travailler sur un chantier. Et nous n’en voulons pas. Ça dépend d’abord des conditions de sécurité dans lesquelles le chantier se déroule», explique ainsi Hernani Gomes, responsable du département bâtiment et construction pour l’OGBL.





«Nous ne donnons aucune consigne à nos membres»

Le syndicaliste précise cependant rester en contact avec les délégations du personnel et, le cas échéant, après avoir pris connaissance des conditions de travail, les rediriger vers l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour qu’elle intervienne sur place.



Du côté du groupement des entrepreneurs, le secrétaire général, Pol Faber, est très clair. «Nous ne donnons aucune consigne à nos membres. C’est à chaque entreprise de décider elle-même si les conditions de sécurité sont réunies pour poursuivre le travail», affirme-t-il.



Les températures glaciales de ces derniers jours devraient en tout cas relancer la question des heures de travail et des heures chômées lorsque le mercure affiche un froid extrême ou même une chaleur extrême.





(Patrick Théry/L'essentiel)