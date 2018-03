Pas de taser pour la police grand-​​ducale

Le taser, en test depuis mars 2017, a permis à la police de Trèves «de désamorcer rapidement des situations dangereuses impliquant des criminels sans pour autant faire de blessés», alors pourquoi ne pas tester voire adopter le pistolet électrique au Luxembourg? Les députés Marc Spautz et Léon Gloden ont interpellé le ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider, dans une question parlementaire.

Le ministre leur a répondu que le policier luxembourgeois disposait déjà au ceinturon, d’un pistolet, d’un deuxième chargeur, d’un Tonfa (NDLR: matraque), d’un spray OC (au poivre), de menottes, d’une lampe torche et de la radio. «Non seulement la place au ceinturon est limitée, mais en ajoutant un taser, le personnel policier devra décider en urgence laquelle des quatre armes serait la plus appropriée à utiliser en rapport avec la situation et au cadre légal», indique Étienne Schneider.

Déjà beaucoup de formations

Le ministre a également insisté sur le fait que la mise à disposition de nouveaux équipements et de nouvelles armes nécessitait une formation. Or, les fonctionnaires n’ont toujours pas terminé celle concernant leur nouvelle arme de service individuelle et continuent de suivre celles concernant le Tonfa et le spray OC, en plus des cours de maîtrise de la violence et les séances d’information sur les nouvelles structures de la police.

Le ministre en conclut: «La police grand-ducale n'entend actuellement pas introduire une arme de service supplémentaire, mais suivra de près les constats et conclusions des projets de nos pays voisins».



(mc/L'essentiel)