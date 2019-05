La dépouille du Grand-Duc Jean repose désormais dans le caveau familial, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Un dernier hommage religieux lui a été rendu, ce samedi matin, dans un édifice religieux plein à craquer avec quelque 1 400 personnes venues dire adieu au souverain. Parmi elles, la famille grand-ducale au complet, bien sûr, mais aussi l'ensemble du gouvernement, des députés, des représentants des maisons royales anglaise, scandinaves, espagnole, jordanienne, marocaine... et quelques centaines de citoyens qui ont pu avoir des places pour l'événement.

Revivez notre direct sur les funérailles du Grand-Duc Jean sur les funérailles du Grand-Duc Jean en suivant ce lien

Ces derniers sont arrivés en premier, tôt, samedi matin, puis ont attendu l'arrivée des officiels, au son de l'orgue, en observant le processus sur les écrans de télévision installés sur certains piliers de la cathédrale. L'émotion a grimpé d'un cran quand le cercueil du Grand-Duc Jean a quitté le palais, précédé des ornements de son pouvoir, d'un véhicule militaire et suivi de son fils, le Grand-Duc Henri et de toute la famille. La procession s'est lentement approchée de la cathédrale. À l'intérieur, on entendait les cloches sonner à la volée, les 21 coups de canon tirés depuis le plateau du Rham et la musique du cortège funèbre qui arrivait. Un moment fort de la cérémonie.

«Des racines dans la famille»

Puis, le cercueil a remonté l'allée principale de la cathédrale, jusqu'à l'autel, toujours suivi d'un Grand-Duc Henri visiblement très ému pour cet adieu à son père. «Notre Grand-Duc Jean était un homme d'une charité discrète. Son premier grand amour était la patrie», a affirmé l'archevêque Jean-Claude Hollerich, dans son homélie. «Le Grand-Duc Jean a aimé le Luxembourg et les Luxembourgeois aiment le Grand-Duc Jean. Cet amour et ce sens des responsabilités ont leurs racines dans la famille. Nous nous inclinons, nous, les Luxembourgeois, devant cet homme de famille». Son épouse Joséphine-Charlotte lui avait donné cinq enfants. Cinq de ses petits-enfants (dont le Grand-Duc héritier Guillaume) ont d'ailleurs pris la parole pendant la cérémonie, pour des messages d'amour et de solidarité, de générosité.

La cérémonie s'est déroulée, pendant 1h30, entre prises de parole, prières, homélies. «C'était un homme qui aimait la vie, la nature. Sa jovialité va nous manquer. Il nous a montré que la vie est belle, malgré tous les malheurs», a encore affirmé Mgr Hollerich. Pour le Grand-Duc Henri, c'était visiblement un de ces malheurs. Le chef de l'État était digne, mais très ému tout au long de la cérémonie, lors de laquelle son épouse la Grande-Duchesse Maria Teresa l'a soutenu, main dans la main. Au terme d'une messe rythmée par les chants liturgiques, mais aussi par le son de la cornemuse des Irish Guards, avec lesquels Jean a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, le défunt Grand-Duc a été emmené à la crypte, où il repose désormais aux côtés, notamment, de son épouse Joséphine-Charlotte et de sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte. La crypte sera d'ailleurs ouverte au public, dimanche, lundi et mardi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.

(jw/L'essentiel)