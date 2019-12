L'hiver s'installe pour de bon au Luxembourg

Le doute n'est plus permis, l'hiver a pris ses quartiers au Grand-Duché! Après un Noël doux et venteux, les températures ont amorcé une baisse sensible qui va se prolonger tout au long de la semaine. Cela signifie qu'il faudra enfiler doudounes et parkas pour célébrer le passage à la nouvelle année, dans la nuit de mardi à mercredi. MeteoLux prévoit en effet des températures négatives la nuit et à peine positives en journée.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

Ce dimanche matin, le pays s'est réveillé sous de fortes gelées, le thermomètre oscillant entre -5°C et -2°C. L'après-midi, il ne devrait pas faire plus de 3 à 5°C. Les jours suivants ressembleront comme deux gouttes d'eau à la journée de dimanche, avec des températures nocturnes généralement comprises entre -2 et 0°C. Les après-midis, le thermomètre affichera de 3 à 6°C.

Il devrait faire sec et ensoleillé jusqu'à vendredi inclus et donc aussi mercredi, pour le premier jour de l'année 2020.

(pp/L'essentiel)