Ils ont parcouru 170 km pour voir le couple royal

«On est très contents que vous soyez là et que vous nous accueillez (…) merci beaucoup et d’avoir bravé le temps aussi», a plaisanté la reine Mathilde, en s’adressant à une spectatrice. Le public est venu en nombre, ce mardi matin, devant le Palais grand-ducal, afin d'apercevoir le roi et la reine des Belges, qui ont démarré une visite d'État de trois jours au Luxembourg.

Le couple royal de Belgique est arrivé en train à Luxembourg sous une pluie battante, une drache nationale, comme disent les Belges. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont ensuite rejoint le Palais grand-ducal. Sous les applaudissements du public, le roi des Belges est apparu le premier sur le tapis rouge, placé pour l’occasion devant le Palais. Le roi Philippe et le Grand-Duc Henri, qui l’a accueilli à sa voiture, ont marché jusqu’aux troupes militaires et se sont arrêtés un instant, pour apprécier ensemble les hymnes nationaux. Après avoir salué les politiques belges et luxembourgeois, le roi et la reine ont pris le temps de parler avec les spectateurs, impatients de leur serrer la main.

170 kilomètres pour le couple royal

Salvatore et Gaetana, ont parcouru 17o kilomètres environ pour venir voir leur roi et leur reine. Ces deux Belges habitent à La Louvière, dans le Hainaut, et ont pris trois jours de congé spécialement pour l’occasion (NDLR: la visite d'État durera jusque jeudi). «C’est toujours un moment émouvant de les voir, c’est assez rare de les voir rencontrer le public, c’est formidable, s'exclame Salvatore, qui a des étoiles dans les yeux.

La famille royale belge a également du succès auprès des citoyens frontaliers. Chantal est venue avec son mari depuis Sanem, au sud du Grand-Duché, pour tenter d’apercevoir un instant le couple royal. Venant de Lorraine, elle habite le sud du Luxembourg depuis maintenant 50 ans. Fanatique des couples royaux en général, c’est la première fois qu’elle voit le roi et la reine des Belges. «Ce type de cérémonie est toujours intéressant à regarder. D'autant que Philippe et Mathilde sont très sympathiques et agréables».

(Marine Meunier/L'essentiel)