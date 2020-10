20 ans de chantier pour faire revivre la friche industrielle

L'ancien site industriel d'Esch-Schifflange va bel et bien devenir un nouveau quartier urbain qui pourra accueillir, à terme, «plus de 10 000 personnes». Une réunion, organisée vendredi au ministère de l'Aménagement du territoire, à laquelle participaient des membres du gouvernement, des communes concernées et d'ArcelorMittal, a définitivement validé le projet qui alimente les échanges depuis 2016. Quatre années nécessaires pour boucler l'étude de faisabilité sur ce site de 61,16 hectares, dont 91% sont situés sur le territoire d'Esch-sur-Alzette et 9% sur celui de Schifflange. 87,1% du site est propriété d'ArcelorMittal, le reste de l'État luxembourgeois.

La reconversion est confiée à la société de développement Agora, déjà en charge du site de Belval. Et c'est le projet porté par les Danois de Cobe Architects, associés à Urban Agency, Urban Creators et au bureau d'ingénieurs-conseils luxembourgeois Luxplan, qui a été retenu. 30% des logements créés sur ce site classé «grande envergure» devront être «abordables». Le quartier sera pensé de manière à limiter l'utilisation de la voiture, en favorisant la mobilité douce et les transports publics: «Un arrêt du tram rapide qui reliera à l'avenir la Cloche d'Or à Belval, ainsi qu’un arrêt de train et une correspondance avec la future ligne BHNS (Bus à haut niveau de service) sont prévus».

La construction prendra «une vingtaine d'années»

La construction progressive de ce nouveau quartier prendra «une vingtaine d'années». Si la moitié du site sera consacrée au logement, le reste pourra accueillir des activités professionnelles, des écoles et un lycée. «Des éléments remarquables de l'architecture industrielle, qui reflètent l’histoire du site, seront également intégrés et appelés à donner une identité singulière au contexte urbain», soulignent les porteurs du projet. «Un nouveau quartier urbain, destiné aux générations futures, sur le lieu même où l'acier a coulé pendant 144 ans», s'est ému Michel Wurth, président du conseil d'administration d'ArcelorMittal Luxembourg, à l'issue de la réunion vendredi.

La confirmation de la revitalisation de cette friche industrielle est un soulagement pour les communes de Schifflange et d'Esch-sur-Alzette. Et un projet fort sur le plan économique, social et urbain qui doit profiter, plus largement, au sud du pays. Aucun calendrier précis sur un lancement des chantiers n'a pour l'heure été communiqué.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)