Neuf camions en infraction au Luxembourg

Les services d’inspection du transport des trois pays du Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) ont réalisé une opération commune, mercredi. Ensemble, ils ont arrêté et contrôlé des poids lourds dans les trois pays, ciblant principalement «la fraude et la manipulation du tachygraphe (NDLR: appareil enregistrant la vitesse), le respect des temps de conduite et de repos, ainsi que les documents de bord», indique vendredi, le secrétariat général du Benelux.

Au Luxembourg, les contrôles ont eu lieu au centre douanier de Howald. L’opération a été plutôt fructueuse, puis neuf des 25 camions vérifiés ont été verbalisés pour diverses infractions. Quatorze autres ont été mis à l’amende aux Pays-Bas, mais tous respectaient les règles en Belgique.

Sur chaque point de contrôle, étaient présents des agents du pays concerné mais également d’un autre pays de l’alliance. Le but était de «partager les connaissances et bonnes pratiques entre les services d’inspection et d’uniformiser les pratiques de contrôle». Tout ceci doit permettre d’instaurer «une concurrence loyale entre les transporteurs» des différents pays.

(L'essentiel)