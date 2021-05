26 personnes ont été tuées sur la route en 2020

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics a présenté, ce mardi matin au Kirchberg, le bilan des accidents de la route 2020. L’année dernière, 26 personnes ont perdu la vie sur les routes du Grand-Duché. C’est quatre de plus qu’en 2019. 217 personnes ont été blessées grièvement et 744 légèrement. C’est une diminution de 13% et 19% par rapport à l’année 2019.

Par rapport à l’année 2019, le nombre de personnes tuées sur la route au Grand-Duché est reparti à la hausse avec une augmentation de 18%. 26 victimes ont en effet perdu la vie en 2020, contre 22, un an plus tôt. Sur le même laps de temps, 961 personnes au total ont été blessées: 217 grièvement (-13%) et 744 légèrement (-29%). Sur une plus large période, lors des sept dernières années, on remarque tout de même que les victimes tuées sur les routes au Luxembourg ont diminué de 42%, en passant de 45 en 2013 à 26 en 2020.

Sur le bilan très détaillé fourni par le ministère de la Mobilité, on apprend également que la majeure partie des accidents graves ou mortels ont impliqué des voitures. Au Grand-Duché, en 2020, 98 personnes ont été blessées grièvement au volant de leur voiture et 9 personnes y ont perdu la vie. Rouler à vélo et marcher n’est pas sans danger, non plus. 3 cyclistes et 4 piétons ont été tués, au même titre que 7 motards, 2 conducteurs de camion et 1 personne au volant de son tracteur.

La vitesse, toujours mortelle

Comment et dans quelles circonstances ont eu lieu ces accidents mortels? Une collision entre deux véhicules est la raison principale dans 42% des cas. Avec 63 accidents graves et mortels recensés, l’été est la saison la plus dangereuse, largement devant l’automne et l’hiver qui se tiennent de près. Et selon la même logique, plus de 70% des accidents graves et mortels ont lieu lorsque l’état de la chaussée est qualifié de sec. Les heures critiques et visiblement les plus dangereuses sont situées entre 14h30 et 17h30.

Quelles sont les principales causes présumées? En 2020, 9 personnes sont décédées sur les routes du Luxembourg en raison d’une vitesse excessive, 5 à cause d’une faute de manœuvre, 4 à la suite d’une faute envers un piéton. Des chiffres présentés prudemment ce mardi comme provisoires indiquent encore que 2 personnes, seulement, sont décédées en raison de l’alcool et aucune à cause de la drogue. Quant à l’âge des conducteurs présumés responsables des accidents mortels et graves, les 24-34 ans et les 35-44 ans sont pointés du doigt dans les chiffres fournis par le ministère de la Mobilité.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)