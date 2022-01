Prêts à débattre du CovidCheck avec Bettel

«Nous sommes prêts à un débat ouvert avec le Premier ministre Xavier Bettel, un ancien confrère». Baptisé ASTREE (avocats en soutien devant les tribunaux pour le respect et l’égalité du droit) un collectif transfrontalier d'avocats du Grand Est et du Luxembourg se prépare à des semaines agitées.

Opposés au CovidCheck, ils disent avoir déjà reçu des centaines de demandes en vue de l'entrée en vigueur du dispositif dans les entreprises, ce samedi, au Grand-Duché. «Dans certaines entreprises, un tiers du personnel est prêt à se mettre en arrêt maladie», avance Me Anthony Winkel. Nous ne sommes «pas antivaccin», poursuit-il, notre message est de rappeler que les «non-vaccinés comme les vaccinés ont des droits. À ne pas être discriminés, à avoir un emploi, à y avoir accès».

«Pris entre le marteau et l'enclume»

Assurant se distancier des thèses fantaisistes et plaidant pour «une discussion entre gens raisonnables», ces avocats entendent dénoncer des «discriminations sur l'état de santé ou encore une extorsion de consentement» sur la vaccination. Ils assurent être prêts à poursuivre des établissements de l'horeca, tout en regrettant qu'ils soient «pris entre le marteau et l'enclume. Entre le risque d'une amende administrative s'ils n'appliquent pas le CovidCheck ou d'être poursuivis par un client ou un employé dans le cas contraire». «Première instance, appel, peut être cassation voire Cour européenne des droits de l’homme», ils s’attendent à des procédures longues.

«Des personnes salariées d’une organisation internationale au Luxembourg sont venues me voir. Au départ ils étaient 300 à vouloir contester le CovidCheck. Ils sont encore plus de 250», ajoute Me Winkel.

Le collectif invoque des conventions internationales et européennes qui «doivent primer sur la loi nationale. Il y a une hiérarchie des normes», poursuit Me Winkel. Son confrère Sébastien Lanoue cite, lui, «la documentation officielle sur les effets secondaires des vaccins» qui «justifie que des gens se posent des questions».

«Le postulat a changé»

S’il ne conteste pas «la volonté de bien faire du gouvernement», l’avocat estime qu’il «s’éloigne du point d’équilibre» et dénonce le fait de rendre «les alternatives à la vaccination délibérément difficiles». «On parle d’urgence sanitaire mais même sous prétexte d’exception, il y a des droits qui ne permettent pas de déroger. On ne peut pas imposer un vaccin ayant des effets secondaires entraînant éventuellement la mort», ajoute Me Nuria Iturralde.

Enfin, le variant Omicron «plus contagieux mais moins dangereux» doit, selon Me Lanoue, conduire à remettre en cause le CovidCheck en entreprise. «Le postulat a changé», juge-t-il.

En pratique, ils invitent leurs clients à une discussion avec l'employeur, «pour tenter de trouver des solutions comme le télétravail, une prise en charge partielle ou totale des frais de tests, voire une rupture conventionnelle». «Le salarié doit se présenter au travail. Si l’employeur décide d’une suspension ou d’un congé sans solde, il peut être contesté», précise Me Lanoue, invitant même le salarié «à réclamer une lettre de l’employeur lui demandant de ne pas travailler», voire. Lundi, dans les entreprises, la reprise s’annonce animée.

(L'essentiel/nm)