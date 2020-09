Le virus circule davantage dans le nord du Luxembourg

Comme la plupart de ses voisins européens, le Luxembourg a subi un nouveau rebond de l'épidémie, en raison de la rentrée de septembre et de la reprise d'activité. Plus de personnes dans le pays, c'est également plus de risques de contaminations, et le nombre d'infections actives a dépassé la barre des mille (1 123 au total). Conséquence directe, le nombre de personnes à l'isolement a explosé (1 095, +42%), sans oublier les 2 411 personnes en quarantaine (+6%).

Au niveau géographique, les régions les plus peuplées sont logiquement les plus impactées. Le sud du pays autour d'Esch-sur-Alzette concentre 60% des cas de Covid (608 au total) devant la capitale (320) et les communes limitrophes de l'est de Luxembourg-Ville (133).

Beaucoup plus au nord du Luxembourg, les alentours de Wiltz suscitent un regain de vigilance de la part des autorités. «Une augmentation significative du signal est à noter dans les eaux usées de la station d'épuration de Wiltz», indique la rétrospective du ministère de la Santé, dévoilée mercredi

«Dans le milieu familial»

Concernant les lieux de contaminations, près d'un tiers des 460 nouveaux cas ont été infectés «dans le milieu familial» entre le 21 et le 27 septembre, indique le ministère. Les retours de vacances ne représentent plus «que» 14% des nouveaux cas (encore 30% la semaine précédente).

De manière globale, les chiffres enregistrés sont meilleurs (-32% de contaminations). Certes, les tests ont été moins nombreux (36 818 contre 40 638) , mais le taux de positivité est également en recul (1,25% contre 1,65%). Même chose pour le taux de reproduction qui passe de 1,47 à 0,61.

35 ans de moyenne d'âge

Des chiffres plutôt encourageants même si le taux d'incidence s'établit à 73,47 pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à ceux enregistrés durant l'été. Aucun patient n'est décédé durant la semaine, mais «les capacités hospitalières ont été sollicitées légèrement plus que lors de la semaine précédente». Mardi, 34 personnes étaient prises en charge dont quatre en soins intensifs.

La moyenne d'âge des nouveaux contaminés passe de 33,3 à 35 ans en une semaine. La tranche d'âge 30/39 ans est la plus concernée (17,6%) devant les 20/29 ans (17,2%) et les 10/19 ans (15,2%).

(Thomas Holzer/L'essentiel)