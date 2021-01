Le pays en alerte au vent, plusieurs routes fermées

Circulation difficile, au Luxembourg, ce vendredi matin. Mais cette fois, ce n'est pas la neige qui perturbe le Grand-Duché, mais le vent. MétéoLux a en effet émis une vigilance jaune au vent fort, qui a commencé à 3h ce vendredi matin et doit durer jusqu'à 18h, dans tout le pays. Des rafales autour de 70 km/h sont prévues.

Pas de quoi céder à la panique, sans doute, mais tout de même suffisant pour perturber le trafic de bon matin. L'ACL indique en effet que des arbres ou des branches tombés bloquent partiellement ou complètement plusieurs routes. La N28 entre Moutfort et Contern est ainsi complètement fermée. Plus au nord, sur la N17 entre Fouhren et Tandel, c'est une «avalanche de boue», dixit l'Automobile club, qui bloque le trafic.

Canton Vianden, N17 entre Fouhren et bifurcation en direction de Tandel

dans les deux sens avalanche de boue — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 29, 2021

La circulation est aussi perturbé sur le CR178 entre Limpach et Aessen, sur le CR106 entre Limpach et Mondercange, sur le CR308 entre Bourscheid et Millen ou encore sur les CR105 et 106 autour de Hobscheid. La circulation est en revanche rétablie sur le CR101 entre Mamer et Kopstal.

Canton Diekirch, N27 entre Lipperscheid et bifurcation en direction de Bourscheid

dans les deux sens danger dû à des arbres tombés — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 29, 2021

