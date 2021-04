Une appli pour faciliter le traçage des clients au bar

Attablé au bar ou au restaurant, il suffit d'y flasher un QR Code et d'enregistrer ses coordonnées. Avec l'application Distributeurs.lu lancée par Diogo Faria, le secteur de l'Horeca a un outil pouvant les aider à participer à la lutte contre le Covid, en assurant un traçage de leur clientèle.

«Je me mets à la place des serveurs: s'ils doivent demander et enregistrer eux-mêmes les données des clients, cela prendra du temps et engagera leur responsabilité dans le traitement et la conservation de celles-ci. Nous proposons une solution plus rapide et plus tranquille», avance le patron du bar O Patrimonio à Esch-sur-Alzette, et du Pub de Lamadelaine.

Les données conservées?

Si le gouvernement n'a finalement pas imposé de décliner son identité lors de la réouverture des terrasses prévue ce mercredi, il n'est pas exclu qu'un tel registre doive apparaître quand les établissements pourront de nouveau accueillir en intérieur. Une solution sera alors déjà prête et, en attendant, Diogo Faria compte aussi sur la bonne volonté des professionnels et de leurs clients pour participer au traçage.

«Si une personne infectée au Covid est passée par tel bar ou tel restaurant, le ministère de la Santé pourra demander la liste des personnes présentes au même moment, qui aura été enregistrée de manière automatique et sécurisée», entrevoit l'entrepreneur. Au bout de quinze jours, les données personnelles des clients volontaires sont effacées. Elles ne servent que dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Payante pour les cafetiers et restaurateurs, sous forme d'abonnement, l'application doit s'enrichir par la suite de nouvelles fonctionnalités, comme la réservation de tables ou la livraison de commandes.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)