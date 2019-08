Les prix du logement creusent les inégalités

Se loger au Luxembourg est «de plus en plus difficile», reconnaît d’emblée le Statec, en préambule de sa nouvelle étude sur le logement, publiée mardi. Surtout, l’analyse pointe le caractère inéquitable de cette hausse régulière des prix (+5,4% par an entre 2010 et 2018), puisque les ménages les moins aisés la subissent largement plus.

La part du budget consacrée au logement a progressé de 4% entre 2012 et 2017 pour les 20% de ménages les plus aisés du pays, note le Statec. Au contraire, pour les 20% les plus pauvres, la hausse a atteint 20%. «Le logement amplifie les inégalités», constate l’étude. «Les ménages les moins riches n’ont pourtant pas les logements les plus onéreux, mais le problème est que leurs revenus n’augmentent pas aussi rapidement que pour le reste de la population, explique à L’essentiel Fofo Ametepe, auteur de l’étude. Au fil des années, ils subissent toujours plus la hausse des prix».

Les aides au logement pas encore évaluées

En 2017, les ménages les plus aisés utilisaient 14,5% de leurs revenus pour le logement, contre 42% pour les plus pauvres. D’après une évaluation menée cette année par l’institut Eurostat, le Luxembourg est le quatrième pays de l’UE dans lequel les ménages consacrent la plus grande part du revenu à l’habitat.

Les dispositifs pour contrecarrer les effets de la croissance des prix, notamment l’instauration d’une subvention en 2016, n’ont pas encore été évalués. «Il est pour le moment impossible de connaître l’efficacité des mesures, car on ne sait pas combien de personnes éligibles ont fait la demande», reprend Fofo Ametepe. De plus, «la nouvelle mouture de l’aide date de 2018, il est donc trop tôt pour une quelconque évaluation».

