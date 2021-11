Psychose injustifiée autour de la morsure de renard

À la suite de la morsure subie par une habitante de Kehlen, la semaine passée, l’Administration de la nature et des forêts a capturé un renard, en fin de semaine dernière, non loin des lieux de l’attaque.

Des analyses sont en cours sur l’animal et l’administration se voulait hier extrêmement prudente, précisant que les résultats ne sont pas encore connus et qu’il n’y a même pas, à ce stade, de certitude qu’il s’agisse bien de l’animal au comportement «anormal».

«Il n’y a aucune raison de paniquer et d’avoir peur»

Mais au-delà de «ce cas totalement isolé», l’Administration de la nature et des forêts a surtout lancé lundi, par la voix de son directeur adjoint Laurent Schley, un appel au calme et à la raison concernant les renards. «Il n’y a aucune raison de paniquer et d’en avoir peur. Beaucoup plus de gens se font mordre par des chiens que par des renards», a-t-il martelé.

La psychose ne s'arrête pas au renard de Kehlen, mais va bien plus loin alors que les services sont de plus en plus assaillis de questions de résidents inquiets, «dès qu’ils croisent la route d’un renard près de chez eux».

Un document de témoignages d'experts

«Nous avons des appels presque tous les jours et avons édité, face aux inquiétudes, une brochure très complète où figurent toutes les réponses aux questions que les gens peuvent se poser», souligne Laurent Schley, qui regrette que certains alimentent les craintes.

Le document de 72 pages s’appuie sur des témoignages d’experts et relativise par exemple les risques actuels de cas de rage, une «maladie sous contrôle».

Un cas de rage exclu

S’il est admis que «dans de nombreuses agglomérations luxembourgeoises, entre autres à Luxembourg-Ville, les rencontres nocturnes avec des renards ne sont pas nouvelles, insiste l’ANF, «tirer des conclusions pour une population, à partir d’un individu ou d’une histoire, n’est pas approprié et scientifiquement pas valable», rappelle Laurent Schley.

Concernant la morsure à Kehlen, l’expert rappelle enfin qu’un cas de rage est exclu par le simple fait qu’un animal enragé n’aurait pu attaquer à quelques semaines d’intervalle, et serait mort entre-temps. Les résultats des analyses complètes seront connues prochainement.

La rage sylvatique chez les animaux domestiques et sauvages a été détectée pour la dernière fois au Luxembourg en 1999. Selon les données de l'OMS, un cheval a été testé positif à l'agent pathogène à ce moment-là. Le virus de la rage a été détecté pour la dernière fois chez d'autres animaux sauvages en 1997.

(L'essentiel/Nicolas Martin)