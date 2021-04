La jeunesse va s'habiller éthique et durable

Coorganisée par Fairtrade Luxembourg et Caritas, et financée par le ministère de la Coopération et de l'Action humanitaire, la campagne «Rethink your clothes» se cristallise ce samedi de 11h à 17h autour d'un marché de vêtements de seconde main, sur la place du Brill, à Esch-sur-Alzette. «Notre objectif est d'éduquer les jeunes de 15 à 25 ans à passer à la seconde main et à les habituer à s'habiller de manière éthique et durable», explique Sophie Garnier, de Caritas.

«D'ailleurs, nous leur permettons d'avoir un stand gratuitement», embraye l'organisatrice. Avec un succès certain, puisque la cinquantaine de stands a rapidement trouvé preneur. «Nous sommes au complet. Chacun apportera un gros sac d'une quinzaine de kilos de vêtements». Au niveau des règles sanitaires, si le port du masque et un fléchage indiquant le sens à suivre seront bien sûr de rigueur, «rien n'interdit de toucher les vêtements et même de les essayer.»

Un défilé en mode «seconde main» figure même au programme ce samedi, tandis qu'un stand avec des collations sera tenu par des jeunes de la Maison de la transition d'Esch.

(L'essentiel/Jean-François Colin)