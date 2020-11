Confinement au Luxembourg: les dés sont jetés

Restaurants, bars et piscines fermeront-ils la semaine prochaine? Mardi, le Premier ministre, Xavier Bettel, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont laissé planer un doute et fixé un ultimatum. La courbe des nouveaux cas quotidiens a jusqu'à lundi pour plonger sous les 500. Un critère unique et un délai en gage de démocratie pour certains députés qui s'estimaient trop souvent réduits à avaliser des restrictions sanitaires. Cette fois, les échanges sur le projet de loi ont déjà démarré.

Sauver les fêtes et le début de 2021



Si un confinement partiel devait être soumis au vote des députés lundi à la Chambre, ce sera avant tout pour garantir que les gens puissent fêter «Noël et le Nouvel An», explique Paul Wilmes, porte-parole de la Task-Force Covid-19. «On ne peut pas se permettre d'arriver au 15 décembre avec 800 nouveaux cas par jour», poursuit-il. Car «avec les fêtes, le risque de transmission du virus sera important». C'est donc déjà une potentielle troisième vague en forme de tsunami aux mois de janvier et février qu'il s'agit d'éviter.

Mais avec un record de 891 nouveaux cas annoncés mercredi, c'est très mal engagé. Et le temps d'incubation du virus fait que, même vertueux, restaurateurs, cafetiers et citoyens n'auront, d'ici lundi, plus d'effet sur les chiffres. «De ce point de vue, c'est joué. La situation de cette semaine vient de celle de la semaine dernière», admet Paul Wilmes, porte-parole de la Task-Force Covid-19.

«On ne peut pas rester comme ça avant Noël»

«Nous sommes impuissants mais gardons une lueur d'espoir», confiait mercredi le secrétaire général de l'Horesca, François Koepp, craignant de payer la note «pour des commerces qui ne font pas attention. Si on doit fermer, ce sera vers mercredi».

Inévitable? «Nous n'avons pas de boule de cristal», assure Paul Wilmes. Mais, selon lui, même une baisse comme celle observée la semaine passée (678 nouveaux cas de moyenne par jour, contre 800 la semaine précédente) «ne suffira pas. Nous n'aurons pas 200 cas la semaine prochaine. Et on ne peut pas rester comme ça pour les six semaines avant Noël».

Car c'est l'enjeu (lire en encadré). Or sur une base de 700 ou 800 cas par jour, un rebond de l'épidémie prendrait vite des airs de raz-de-marée pour les hôpitaux. Reste à scruter les courbes, doigts croisés, en évitant d'aggraver le bilan de la semaine prochaine

