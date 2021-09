René Mathieu reste le n°1 mondial du légume

«C'est juste magique, on ne s'attendait pas à l'être deux fois de suite», se réjouit le chef étoilé René Mathieu. Lui et ses équipes du restaurant de la Distillerie, au château de Bourglinster, ont remporté cette année, comme en 2020, le prix du meilleur restaurant de légumes du monde, décerné par l'organisme «We're Smart World». «Ce prix a encore plus de saveur que l'an dernier, on n'avait pas apprécié, avec le Covid en 2020. Être encore n°1, pour un petit pays comme le Luxembourg, c'est génial».

Voilà maintenant 10 ans que René Mathieu et ses équipes travaillent pour sublimer les légumes, les herbes, les fruits, les fleurs... La carte du restaurant gastronomique ne propose rien d'origine animale. Le blanc d'œuf est par exemple remplacé par l'aquafaba, l'eau de cuisson des pois chiches. «On cuisine les légumes de façon à les mettre en valeur, à ce qu'ils donnent le meilleur de ce qu'ils ont à offrir, au niveau du goût et de la santé», explique René Mathieu.

«C'est magnifique de donner des émotions»

René Mathieu, déjà chef de l'année Gault&Millau Luxembourg 2021 et titulaire d'une étoile au Michelin, appuie sa philosophie culinaire sur le «respect de la nature, de la planète. La nature, on ne peut pas la dompter, c'est comme un lion. Si on le dompte, il va finir par se révolter. La nature, on peut l'apprivoiser». Produits locaux et de saison font la carte de la Distillerie, avec des plats comportant là de la crème de noix fermentée, ici un lait végétal à l'anthémis... «Ce qui pousse autour de nous nous fait du bien, pas la peine d'aller chercher à l'autre bout du monde», insiste le chef.

Et pour chaque herbe, chaque fleur, chaque plat, une explication et un dialogue avec le client. «On a aussi bien des gens très jeunes qui ne connaissent pas les produits, et les découvrent, que des gens plus âgés, à qui cela rappelle des souvenirs de leur enfance, procure des émotions. Des gens ont même pleuré à table. C'est magnifique de donner des émotions, on nourrit le corps et l'esprit».

Un échange que René Mathieu et la Distillerie prolongent avec les producteurs locaux. «Je travaille au maximum avec des produits à l'état sauvage, et avec plein de petits producteurs. Je ne veux pas vivre seul dans mon monde, je veux faire grandir les gens autour de moi en même temps que je grandis».

