Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Fête Saint-Valentin pour les fans et les anti

Ce vendredi, la Saint-Valentin sera difficile à ignorer. Même le Science Center, à Differdange, proposera aux amoureux d'imprimer l'élu(e) de leur cœur en 3D. Les bars et les clubs organiseront des soirées Saint-Valentin et anti-Saint-Valentin, tout le week-end. De Gudde Wëllen, à Luxembourg-Ville, propose notamment ce vendredi la soirée «Boom Boom Crac Crac», à partir de 22h. Les DJ Leen, Steffou, Chato Bajac et Sterestep joignent leurs forces et leurs talents pour une soirée de Saint-Valentin hors du commun.

Nous vous avons par ailleurs interrogé sur votre vision de la Saint-Valentin. Découvrez les résultats du sondage ici.

Loisirs Une journée aquatique à Differdange

«Les rires résonnent dans les halls. Les familles apprennent à se connaître. C'est la joie à la piscine», illustre Élodie Schmitt, responsable de communication du centre aquatique Aquasud, à Oberkorn. Ce dimanche, de 11h à 18h, jeux et activités aquatiques vont divertir grands et petits dans les bassins lors du Family Day. Une immense structure aquatique, tir à l'arc et des parties de balle au prisonnier sont au programme. Deux animateurs seront sur place. Les visiteurs pourront se restaurer au Pieds mouillés, le bar de la piscine.

Exposition Le Portugal, une terre de refuge

Le 10 mai 1940, l'invasion allemande provoque le départ de 45 000 habitants hors du Luxembourg. Beaucoup trouveront asile au Portugal. L'exposition «Portugal et Luxembourg - Pays d'espoir en temps de détresse», de l'ASBL MemoShoah Luxembourg, met en lumière ce pays d'accueil, de ce vendredi à 14h au 10 mai, à l'abbaye de Neumünster à Luxembourg.

Concert De la science-fiction mise en musique

«De nos jours, le passage de la science-fiction vers la réalité est de plus en plus rapide», nous explique Dustin Bates, leader de Starset. La formation de rock électronique américaine se produit ce dimanche, à partir de 19h30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Starset s’appuie sur les nouvelles écrites par le chanteur lui-même pour créer un univers entre science-fiction et dystopie, dans lequel se télescopent rock, musiques électroniques et ambiances cinématographiques.

Showcase Un phénomène du rap allemand

Avec 2,5 millions d’abonnés sur Instagram et plus encore sur YouTube, Mero est le rappeur allemand qui monte. Depuis la sortie de «Baller Los» en 2018, l’artiste de 20 ans affole les charts. Il sera en showcase ce samedi, à partir de 23h30, au White Luxembourg, à Foetz.

Atelier Créer sa propre pièce d'art

Le lieu culturel Am Gronn, situé rue Münster, à Luxembourg, organise ce dimanche, de 14h à 17h, un atelier de sgraffito collage et peinture. Les participants pourront fabriquer leur propre pièce d'art.

Concert Un millefeuille mêlant électro et Orient

Nommé lors des derniers Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de musique du monde, Altin Gün vient offrir son cocktail survitaminé, mêlant disco, électro et funk sur la scène de la KuFa, à Esch-sur-Alzette, ce vendredi, à partir de 20h. On pourrait croire le groupe originaire d'Istanbul, mais il est né de l'imaginaire du bassiste Jasper Verhulst, nourri par la scène psychédélique turque des années 70.

Carnaval Les petits au bal à Lamadelaine

Les pré-festivités de carnaval à destination des enfants se poursuivent, avec notamment un bal organisé ce samedi, de 14h à 18h, au centre de loisirs à Lamadelaine. Le bénéfice sera versé à l'Unicef.

Concert Un quintette entre calme et tempête

Patiemment, Codes in the Clouds construit ses pièces de rock instrumental, sur lesquelles les Britanniques allient une touche de mélancolie à la puissance de leurs riffs de guitare. Embarquez avec le groupe de Dartford, entre calme et tempête, ce samedi, à partir de 20h30, aux Rotondes, à Luxembourg.

