Un bus pour désenclaver le nord-​​est du pays

«Quand l’histoire rencontre la nature... », c’est l’invitation pour le moins ambitieuse du service « Hop On Hop Off - Nature & Castle Line » proposée à la découverte, ce mercredi, par le Ministère du Tourisme, au départ de l’arrêt Roud Bréck - Pafendal au Kirchberg à Luxembourg-Ville.

Depuis juin 2019, et ce jusqu’au 4 novembre, un petit bus, équipé de guide audio dans un petit boîtier, propose en effet de rejoindre le nord-est très touristique et bucolique du Grand-Duché, depuis la capitale, à partir de 24 euros pour les adultes et 14 euros pour les enfants de plus de 4 ans. Un tarif qui vous permettra d’être véhiculé, en français, allemand, anglais et néerlandais, durant trois heures à travers une petite vingtaine de curiosités touristiques.

Plus de 1 000 personnes depuis juin

Au programme d’un trajet qui se déroulera pour la plupart du temps en pleine nature à proximité de la frontière avec l’Allemagne: l’incontournable et très connue Schiessentümpel du Mullerthal, les petites localités en bord de Sûre, les inimitables châteaux de Vianden et de Beaufort, sans oublier l’imposante basilique d’Echternach, célèbre lieu connu pour sa procession inscrite au Patrimoine Immatériel de l’Unesco.

«C’est un nouveau moyen de faire bouger les touristes dans le pays», a souligné Luc Reis, Managing Director chez Moyocci, société du groupe Sales-Lentz. «Plus de 1 000 personnes ont utilisé ce service depuis le mois de juin. On s’attend à des chiffres plus élevés à la fin du mois. On est bien parti. C’est encore une phase de test et on sera plus performant pour la prochaine saison touristique dès mars 2020. Echternach, Beaufort et Vianden sont des mots très recherchés sur Google, on avait donc une vraie volonté de désenclaver cette partie très touristique du pays en établissant une liaison rapide et pratique depuis Luxembourg».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)