Le rat et le chat d'Esch vus 15 millions de fois

Du coin de la rue au Luxembourg à toute la planète, il y a parfois un tout petit pas qu'Internet et les réseaux sociaux peuvent vous aider à accomplir. Claude Alff en a fait l'incroyable expérience, début novembre 2018, en postant sur sa chaîne YouTube la désormais très connue vidéo tournée à Esch-sur-Alzette, où l'on voit un gros rat tenir tête à un chat qui voulait l'attaquer. À 52 ans, «car il a toujours été attiré par les choses modernes», il est ainsi devenu, sans le vouloir, le plus grand youtubeur du Grand-Duché.

Un chat poursuivi par un rat malade?



«Le chat "attaqué" par ce gros rat se porte bien», a également tenu à préciser Claude Alff. «J'ai été contacté par la propriétaire du chat et elle m'a rassuré à ce niveau-là. Quand au comportement du rat, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais certains ont avancé qu'il avait peut-être la toxoplasmose,une maladie qui aurait pu changer son comportement et l'induire à attaquer ce chat. D'autres ont simplement indiqué que les chats ne s'attaquaient pas aux gros rats».

«Toutes plateformes confondues, un peu plus d'un mois après avoir tourné cette séquence sur le temps de midi, par le plus grand des hasards», précise Claude Alff, «cette vidéo a été vue plus de 15 millions de fois dans le monde entier.» Des chiffres incroyables qui donnent le tournis et qui s'expliquent par la très rapide viralité de la vidéo. «Elle a même été diffusée en Inde par «India Today», le 14 novembre, lors du jour des enfants pour leur expliquer que le plus petit peut prendre le dessus sur le plus grand, c'est vraiment incroyable», souligne en rigolant Claude, Luxembourgeois domicilié en France et employé à la commune d'Esch-sur-Alzette.

«Un moment qui sort de l'ordinaire»

Visionnée et monétisée en Thaïlande, au Vietnam, au Costa Rica, au Guatemala, à la Réunion, au Mali, en Australie, aux États-Unis, la célèbre séquence a désormais dépassé largement les frontières du Grand-Duché et de l'Europe. «Je suis en contact avec les diffuseurs et mes fils veillent à ce que l'on respecte mon droit à l'image», précise Claude Alff, qui a tourné cette vidéo avec un smartphone Samsung S9. «Dans le meilleur des cas, je peux espérer toucher 10 000 dollars. On verra bien. Il n'y a qu'en Chine où c'est très difficile d'entrer en contact que la vidéo a été "volée". Je ne toucherai rien de YouTube, par contre, car je n'ai pas 1 000 abonnées sur ma chaîne et je ne compte pas 240 000 minutes de visionnées sur une année».

«Je ne m'attendais pas à autant de vues sur Internet», reconnaît Claude Alff, «mais quand j'ai enregistré ce moment sans montage, trucage ou dressage, j'ai eu le sentiment d'avoir filmé quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et je me dois également de préciser que le rat ne sortait pas du kebab situé en face de moi. Je suis rentré à l'intérieur de cet établissement et je peux vous assurer, disposant également d'une formation en hôtellerie, que ce kebab est d'une propreté exemplaire. Cela fait 13 ans qu'ils sont là et j'y retournerai manger sans problème».

(fl/L'essentiel)