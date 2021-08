Les frontaliers affectés par la grève en Allemagne

Les CFL ont confirmé que le trafic vers et depuis Luxembourg serait aussi perturbé par la grève des conducteurs de train allemands, qui ont appelé mardi, à une action nationale de plusieurs jours, afin de peser dans les négociations salariales avec leur direction, alors que les vacances d'été battent leur plein et que des problèmes de livraison plombent déjà l'économie.

Le syndicat GDL des conducteurs de la Deutsche Bahn, l'exploitant ferroviaire public allemand, a annoncé une «première action» sur les trains de fret dès mardi, avant une action syndicale globale, de mercredi à vendredi. La DB précise qu'à partir de mercredi, elle assurera seulement un train sur quatre dans les trains longue distance.

La liaison Luxembourg-Trèves maintenue

Au Luxembourg, la ligne 30 (Luxembourg-Wasserbillig-Trèves) est concernée. «Peu après l'annonce de la grève, les collègues du centre de planification et de contrôle se sont réunis pour déterminer les trains potentiellement annulés, c'est-à-dire les trains dont le personnel de la DB prévu était affecté par la grève des GDL» précisent les CFL.

Une solution a été trouvée pour garantir la liaison Luxembourg-Coblence au moins jusqu'à Trèves (et vice versa). Cependant, la poursuite du trajet via Wittlich vers Coblence (et vice versa) sera probablement annulée pendant la durée de la grève. Les clients peuvent en savoir plus sur le site web des CFL et sur l'application mobile CFL.

