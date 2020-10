La tâche des ONG est «très difficile» avec le Covid

Le secteur caritatif est aussi victime du coronavirus. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Franz Fayot (LSAP), et les ONG, qui se sont rencontrés ce mercredi, s'accordent à dire que la flexibilité est la clé pour aider les pays en développement dans la situation actuelle, malgré les interdictions d'entrée et les règlements de quarantaine.

Les ministres se sont promenés de table en table pour faire le point avec les représentants de diverses organisations humanitaires. Quelle est la situation? A-t-il été possible de continuer à soutenir les pays en développement malgré la crise du coronavirus? La réponse est «oui», mais la tâche, déjà difficile, s'avère être «très difficile», car ces pays ont été particulièrement touchés par la crise. La situation n'était pas non plus facile en termes de financement de projets. Non seulement les événements caritatifs tels que les bazars ou les concerts ont été annulés, mais les donateurs habituels ont également été moins enclins à faire des dons pendant la crise. «La tendance est effrayante», a avoué la présidente de Caritas, Marie-Josée Jacobs. Une déclaration que les autres représentants ont approuvée, car en général, les dons étaient inférieurs de 25% à ce qui avait été calculé.

D'où l'appel répété à la solidarité. «Les investissements sont souvent faits dans beaucoup de choses mais pas dans l'humain, a expliqué Xavier Bettel. Le gouvernement luxembourgeois est très soucieux d'investir dans les personnes et leur avenir. Bien sûr, il faut s'occuper de ses compatriotes, mais si l'on dispose des ressources nécessaires, il faut aussi intervenir dans les pays où le besoin d'aide est urgent».

(Liz Mikos/L'essentiel)