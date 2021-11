Le CovidCheck dans les banques, c'est pour quand?

«Aucun accord d'application commune» n'est ressorti des discussions entre l'Aleba, premier syndicat du secteur financier, et le patronat quant à l'application ou non du CovidCheck. Conformément à la décision du gouvernement, les entreprises du secteur des banques et assurances auront donc le droit de mettre en place ou non le pass sanitaire. Faut-il craindre un «chaos» comme le dénonçait la semaine dernière le président du LCGB, Patrick Dury?

«D'après les premiers échos, les banques et assurances sont encore réticentes à appliquer la mesure. Peut-être que certaines le feront à partir du 1er janvier, mais pas pour l'instant», glisse le syndicat à L'essentiel. En attendant, le syndicat se prépare à de potentiels conflits entre salariés et employeurs sur ce point précis.

L'Aleba l'assure, elle soutiendra «chaque employé victime de discrimination ou de sanction sous quelque forme que ce soit. Aller sur son lieu de travail est une obligation légale. L’accès à son lieu de travail habituel doit donc être garanti à tout salarié, de même qu’aux évènements nécessitant l’obligation de s’y trouver pour un employé dans le cadre de ses fonctions». Pour autant, le syndicat ne se montre «pas opposée au CovidCheck dans l'absolu».

«Le risque potentiel de créer un cluster»

Quelles solutions donc pour les salariés qui refusent de se faire vacciner? Selon l'Aleba, l'entreprise doit «garantir l'accès» aux personnes non vaccinées via «des tests PCR pris en charge par l’entreprise durant les heures de travail» ou encore «des réunions hybrides vidéo/présentielles».

Le syndicat avance les autres effets pervers d'une mise en place d'un CovidCheck contraignant: une surcharge de travail pour les employés présents si leurs collègue sont absents ou suspendus, une incompatibilité avec le secret médical et le droit à la vie privée, et même un faux sentiment de sécurité pour les salariés sur site: «Laisser libre circulation aux employés sans gestes barrières, c’est aussi prendre le risque potentiel de créer un cluster dans sa propre entreprise [...] La distanciation sociale et les gestes barrières restant les seuls moyens aujourd’hui de ne pas aggraver les contaminations».

Le télétravail comme solution?

Quid également du télétravail? Les banques et assurances ont eu massivement recours à cette solution, facilitée par le gel du calcul des jours autorisés pour les frontaliers. L'année dernière à la même période, le pourcentage d'employés en télétravail dépassait encore les 80%. Un chiffre qui a largement diminué au fil des mois. «Il reste en application, mais les retours au bureau se font de plus en plus nombreux».

Pourra-t-il constituer une solution alternative pour les salariés récalcitrants avec des emplois du temps «sur mesure»? L'Aleba précise que le renvoi du salarié qui refuse de se soumettre au CovidCheck est «une conséquence légalement envisageable». Tout comme le «renvoi à domicile avec maintien du salaire». Pas sûr que les employeurs l'entendent de cette oreille...

(Thomas Holzer/L'essentiel)