Le centre de Leudelange sera en travaux lundi

La rue du Lavoir au centre de Leudelange sera barrée à la circulation pendant dix mois à partir de lundi en raison de travaux de canalisation, d'eau potable et de réseaux. Elle ne restera ouverte qu'aux riverains et aux fournisseurs. De plus, un accès aux commerces sera préservé.

Une déviation va être mise en place sur la rue de Cessange pour les usagers de la route qui se dirigent vers Esch, Bettembourg, Luxembourg et Leudelange-Centre. En outre, il sera possible de passer par la rue de Luxembourg pour les personnes qui vont à Leudelange-Gare et Roedgen.

Les déviations sont indiquées en vert. Source : commune de Leudelange

(L'essentiel)