À la retraite, le grand écart entre hommes et femmes

Même s'il reste encore des efforts à fournir, le Luxembourg est plutôt bien placé en termes d'égalité hommes/femmes... en activité. Parce que quand l'heure de la retraite sonne, c'est un énorme fossé qui s'ouvre entre les pensionnées et les pensionnés: les premières touchent en moyenne 44% de moins que les seconds. Selon Eurostat, c'est la plus grande différence enregistrée au sein de l'Union européenne, où la moyenne se situe à 29% (*).

Derrière le Luxembourg, on retrouve Malte (39,5%), les Pays-Bas (39,7%) et Chypre (38,5%). Chez nos voisins, ce sont les Allemandes les moins bien loties (36,3%), les Belges (31,9%) et les Françaises (30,7%). Le Danemark (7,4%) et l'Estonie ferment la marche (2%) de ce classement européen.

Sans surprise, les pensionnées ont donc plus de risques de tomber dans la pauvreté que leurs homologues masculins. Au niveau européen, 17% des femmes à la retraite ont ce risque contre 13,1% des hommes. Au Luxembourg, les femmes sont également plus exposées (8,9%) que les hommes (6,5%). À noter que s'il est le plus bas de l'UE, le risque de pauvreté des anciens a considérablement augmenté depuis 5 ans au Grand-Duché, passant de 4,4% en 2014 à 7,4% en 2019.

(*) Au sens d'Eurostat, les pensions incluent aussi bien les prestations vieillesse que les pensions de reversion et les pensions complémentaires privées.

(mc/L'essentiel)