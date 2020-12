LSAP et DP progressent, la coalition renforcée

Les plus fins analystes y verront forcément un «effet Paulette Lenert», devenue la personnalité politique préférée des Luxembourgeois, depuis le début de la pandémie. D'après les résultats du Sonndesfro réalisé pour le Luxemburger Wort et RTL, son parti le LSAP gagnerait deux sièges si les élections législatives devaient se tenir aujourd'hui, grâce à une hausse des intentions de vote de 3 points (19,8% des suffrages au total et douze sièges).

Le LSAP reviendrait à hauteur du DP (19,9%), qui progresse également (+2,4 points). Le parti du Premier ministre Xavier Bettel gagnerait également deux sièges (14 au total). Moins exposé depuis le début de la crise, Déi Gréng perd 3,6 points et potentiellement un siège. Ces résultats mis bout à bout renforceraient la coalition à la Chambre des députés avec 34 sièges contre 31 actuellement.

Toujours premier parti du pays avec 25,7% des suffrages potentiels et 17 sièges, le CSV est le grand perdant, d'après ce sondage. Les chrétiens sociaux perdent 3,4 points et hypothétiquement quatre sièges. Dans les autres partis d'opposition, l'ADR tire le mieux son épingle du jeu avec potentiellement un siège de plus (9,6% au total, 5 sièges). Déi Lénk et les Pirates conserveraient chacun leurs deux sièges.

(th/L'essentiel)