Ça va souffler sur tout le Luxembourg

Oubliez votre brushing toute la journée de mercredi: MeteoLux a placé l'ensemble du pays en vigilance jaune, de 9h à 18h, pour un vent fort de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 65 voire 75 km/h.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

Le temps devrait toutefois rester sec mais relativement nuageux avec des éclaircies plus ou moins grandes. Les températures continuent de se rafraichir: ne comptez pas plus de 13 et 17°C le matin, du nord au sud, et jusqu'à 19-21°C l'après-midi.

La fin de l'été se profile car le mercure ne devrait pas franchir la barre des 20°C ces prochains jours et même ne pas dépasser 16°C dimanche. On renfile les pulls et on range les maillots de bain?

(mc/L'essentiel)