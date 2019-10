Une partie de l'A3 (encore) fermée ce week-​​end

Vous aviez aimé la fermeture de l'autoroute A3, il y a quelques jours, entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg? Eh bien vous allez être servis à nouveau. L'Administration des ponts et chaussées annonce qu'un nouveau barrage va être mis en place, au même endroit, à partir de jeudi, à 20h, et jusqu'au lundi 4 novembre, à 6h.

Le trafic sera ainsi dévié dans les deux sens via les autoroutes A13, A4 et A6. Ce chantier doit permettre aux CFL de poursuivre la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg. Des travaux d'entretien autoroutiers seront également faits dans le même temps. «Des perturbations du trafic sont attendues dès la fin d’après-midi, jeudi», préviennent les Ponts et Chaussées.

Dans le détail, tous ces accès seront fermés:

- L’autoroute A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich, en provenance de la frontière franco-luxembourgeoise et en direction des autoroutes A6 et A1.

- Les bretelles d’accès de la Croix de Bettembourg en provenance de l’autoroute A13 et en direction de la Croix de Gasperich de l’autoroute A3.

- La bretelle d’accès de l’échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la Croix de Gasperich de l’autoroute A3.

- L’accès à la station de services «Shell» de l’Aire de Berchem sera barré le 31 octobre, à partir de 18h, jusqu’au 4 novembre vers 6h.

- L’accès à la station de services «Aral» de l’Aire de Berchem sera barré le 31 octobre, à partir de 22h, jusqu’au 4 novembre vers 6h.

(L'essentiel)