«J'ai eu peur de mourir» dans ce parc à Luxembourg

Fanni-Maria Harma était scolarisée à l’École européenne au Grand-Duché en 2014. Quelques jours avant la fin de ses examens, le 12 juin, elle quitte son domicile vers 21h30 pour effectuer un jogging dans le parc Laval de Luxembourg-Ville, non loin de la Côte d’Eich. Le parc est peu fréquenté, selon les policiers, car c’est le premier jour de la Coupe du monde de football au Brésil. Quelques minutes plus tard, la jeune Finlandaise (18 ans au moment des faits) est agressée par un homme d’1,70 m, maigre et noir de cheveux dont l’ADN sera confondu avec celui de Jérémy Pierson.

Désormais domiciliée en Finlande, où elle est devenue vendeuse, Fanni-Maria Harma est revenue de son pays natal, lundi à Arlon, pour témoigner. «J’ai reconnu mon agresseur, en décembre 2014, sur Facebook au moment de la disparition de Béatrice Berlaimont où des photos de l’accusé étaient diffusées sur Internet», a indiqué en finlandais et accompagné d’un traducteur celle qui a aujourd’hui 21 ans.

«Nous sommes la voix de Béatrice»

«Le 12 juin 2014, j’ai été agressée, lors d’un jogging, à la tombée de la nuit dans le parc Laval», a rappelé Fanni-Maria. «Il a essayé de m’immobiliser à l’aide d’un Tazer. J’ai reçu une vingtaine de coups dans la poitrine où j’ai encore des marques aujourd’hui. L’agression a duré une dizaine de minutes et j’ai réussi à prendre la fuite après l’avoir mordu et en criant très fort. Depuis cette agression, je souffre de nombreuses angoisses et j’ai beaucoup de difficultés à rester toute seule. J’ai eu très peur de mourir».

Au terme d’une heure d’explications, Fanni-Maria a remercié la Cour de l’avoir entendue. «Sauvane Watelet (agressée par Pierson en décembre 2014) et moi, nous sommes la voix de Béatrice Berlaimont. Si nous n’étions pas là, l’accusé pourrait faire croire que nous l’avons accompagné sans broncher et de notre plein gré. J’ai beaucoup pensé à la famille de la jeune fille ces derniers jours et je ne les oublierai jamais. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Béatrice».

Pour rappel, à l’âge de 14 ans, la jeune Arlonaise Béatrice Berlaimont a été enlevée, agressée et assassinée par l’accusé, Jérémy Pierson, en novembre 2014.

François Jongen, avocat de Fanni-Maria Harma, au micro de L'essentiel Radio.

Fanni-Maria Harma, au micro de L'essentiel Radio.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)