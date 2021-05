L'occasion met la gomme au Luxembourg

«C'est un business de plus en plus important au Luxembourg, comme partout en Europe. Si le marché des véhicules neufs diminue, ou au mieux stagne, celui des occasions représente une grande source de revenus». Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles (Fedamo) en convient, le festival de l'occasion, qui se tient jusqu'à dimanche inclus, dans les concessions du pays et aux Daïchwisen à Ettelbruck, peut être crucial.

Plus de 60 000 immatriculations de voitures d'occasion ont été enregistrées ces dernières années au Luxembourg. Le montant des transactions approchant les 750 millions d'euros l'an passé. «Pour certains concessionnaires, les ventes de véhicules d'occasion peuvent représenter la moitié, voire dépasser celles des neufs», situe Philippe Mersch. Quelque 2 700 véhicules déjà kilométrés sont proposés par les membres de la Fedamo lors de cette 9e édition. Le marché de l'occasion est moins local que le neuf. Les clients recherchent «fortement» sur Internet, également au-delà des frontières.

Si les professionnels du Luxembourg le font aussi, notamment pour des voitures dont le prix oscille entre 10 000 et 20 000 euros, «où il y a une pénurie», ils veulent faire la différence sur l'origine et la traçabilité. «De plus en plus de marques ont des labels d'occasion, c'est un peu nouveau», observe le président de la Fedamo. Outre ce gain en sérénité, cette semaine est aussi l'occasion de bénéficier de prix plus attractifs, d'extension de garantie ou encore de facilités de crédit.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)