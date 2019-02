Le Luxembourg affiche son soutien à Juan Guaido

Plusieurs pays européens ont soutenu le leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, ce lundi matin, après l'expiration de l'ultimatum à Nicolas Maduro, qui a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle.

Lundi après-midi, le Luxembourg a à son tour également affiché son soutien à Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Le ministère des Affaires étrangères et européennes a ainsi publié un communiqué en ce sens. «À l’instar d’autres partenaires européens, le Luxembourg reconnaît le président de l’Assemblée nationale, Monsieur Juan Guaido, comme président intérimaire habilité à mettre en œuvre un processus électoral menant à des élections présidentielles libres, régulières et démocratiques, en conformité avec la Constitution du Venezuela», explique-t-il.

À ce titre, l'Union européenne a lancé un groupe de contact international qui entamera son travail le 7 février prochain, à Montevideo, en Uruguay, afin «de contribuer à créer les conditions nécessaires à l’émergence d’un processus démocratique crédible au Venezuela», précise le ministère.

