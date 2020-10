«Fit 4 Start a bien aidé à l'international»

«Le plus difficile est de se développer d’une petite société vers une plus grande à l’internationale. C’est vraiment là que Fit 4 Start a pu nous aider à mieux nous positionner», relate le Luxembourgeois Tom Michels, fondateur de Salonkee, qui a participé au programme Fit 4 Start en 2018. Depuis, la plateforme de réservations en ligne et de solutions digitales pour les salons de coiffure ou les instituts de beauté a levé 8 millions d’euros et est active dans trois pays. «On a multiplié par 10 notre nombre de clients, et l’on aura autour de 1 000 salons d’ici la fin de l’année», complète l’entrepreneur.

Pour la 10e édition, neuf start-up luxembourgeoises font partie des 20 retenues, sur 476 candidatures: Ceasy, CleverYak, EmoHack, Kidola, Re(D)scue, TiQuest, Zetako dans le domaine des TIC, MyelinH et Organo Therapeutics pour les Technologies de la santé. Il n’y en pas dans le spatial cette fois. Elles bénéficient d’une aide au démarrage sur quatre mois, d’un financement de 50 000 euros et d’un coaching.

Après 5 ans de fonctionnement, le programme d’accélération mis en œuvre par l’agence nationale de promotion et de l’innovation, Luxinnovation, 1 800 jeunes pousses originaires des quatre coins du monde ont posé leur candidature, selon un bilan présenté jeudi. Sélectionnées, 78 ont suivi l’ensemble des sessions d’accompagnement, dont 56 avec succès. Les entreprises naissantes ont déjà levé au total plus de 15 millions d’euros auprès d’investisseurs privés.

«On les aide à examiner leur business plan, à les challenger. Mais le plus grand défi est de trouver des financements, via le privé ou le ministère de l’Économie mais il faut qu’elles soient éligibles aux aides, que les dossiers soient bien préparés, et là nous les aidons à y accéder », relève Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation, qui précise que «le taux de survie de ces entreprises dépasse les 90%».

