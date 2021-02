Ils ont profité d'un champ gelé pour patiner

Les petits plaisirs simples de la vie. Alors que la plupart d’entre nous rêvent de partir en vacances et que certains privilégiés ont sauté sur l’opportunité de se retrouver sous le soleil de Dubaï ou sur les pistes de ski en Suisse, d’autres Luxembourgeois ont trouvé l’occasion de se changer les idées, à l’étranger, certes, mais à deux pas de chez eux.

La semaine dernière, le thermomètre n'a pas franchi la barre du 0°C et le gel permanent nous a proposé des conditions climatiques exceptionnelles. Dans certains champs, de grandes étendues, inondées fin janvier, se sont ainsi transformées en patinoire géante. Et la glace tenait solidement. Originaire d’un petit village entre Redange, Rambrouch et Attert, Gilles n’a pas laissé passer l’occasion de s’éclater autrement. Et de manière improbable dans la commune belge d’Arlon.

À 20 km de chez lui

«Cela fait plus de dix ans que je passe par ici en vélo de course et il y a dix jours, j’ai remarqué que c’était bien gelé », nous a-t-il indiqué sur place, ce dimanche 14 février. «J’ai consulté la météo et j’ai remarqué qu’on était proche des -10 degrés les dernières nuits. Ce qui nous a permis de gagner 1 cm de glace en plus, chaque nuit».

À 100 m à peine de l’autoroute E411 et de la ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Luxembourg, le ruisseau Bierbach, situé rue de Lottert, non loin du village du Fouches, est sorti de son lit, ces dernières semaines. Les champs situés le long de ce ruisseau se sont ainsi transformés en patinoire géante. Et pendant quatre jours, Gilles est venu y patiner avec sa fille. Ils ont ainsi profité de vacances improbables, naturelles et gratuites, à 20 km de chez eux.

«On y revient depuis quatre jours»

«La glace est de très bonne qualité», soulignait Gilles, «et peut-être même encore meilleure que sur une patinoire, où il y aurait trop de monde. J’ai même l’impression que la glace glisse mieux qu’à Kockelscheuer, où elle est préparée avec une machine».

«Cela fait quatre jours d'affilée que l’on vient et on y reste entre deux et trois heures», a poursuivi Gilles. «Et puis, on rentre chez nous au Grand-Duché pour se reposer et revenir le jour d’après. C’est probablement un des rares endroits où il est encore possible de patiner à l’extérieur et de manière naturelle, alors que l’on est tout près d’une grande autoroute et d’une grande ligne de chemin de fer. J’espère que dans 200 ans, le ruisseau sera toujours là, sans la moindre habitation».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)