Le prix de l'essence au plus haut depuis juin

L'essence n'avait plus été aussi chère depuis le début du mois de juin. Une nouvelle hausse aura lieu à partir de samedi. Dans le détail, le sans plomb 95 et le sans plomb 98 coûteront 2,3 centimes de plus pour s'établir respectivement à 1,256 euro et 1,320 euro le litre.

Une hausse substantielle qui ne devrait pas ravir les automobilistes qui comptaient utiliser leur voiture pour les vacances. Ceux qui roulent au diesel peuvent souffler, aucune hausse n'a été annoncée...pour le moment.

(L'essentiel)