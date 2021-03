Un petit navire qui battait pavillon luxembourgeois

Battre pavillon luxembourgeois. Aussi abstrait qu'incongru par essence, le concept est devenu réalité en 1990. «Comme le Luxembourg n’a pas d’accès à la mer, il n’y avait pas vraiment d’intérêt à le faire plus tôt. Mais avec le développement du secteur financier et du secteur de services à Luxembourg, il y a eu à un moment donné des réflexions qui sont nées sur comment diversifier l’offre de ce secteur du transport maritime», explique Robert Biwer, commissaire du gouvernement aux Affaires maritimes.

Arraisonné dimanche (14/03) au large des côtes nigérianes, le Bourbon Evolution 802 compte parmi les 210 bâtiments de la flotte commerciale luxembourgeoise, pour un tonnage total de plus d’un million de tonnes. 195 sont en «pleine immatriculation», et 15 en «immatriculation affrètement coque nue». Comprenez que la propriété et les hypothèques de ces navires se trouvent à l’étranger, tandis qu’ils sont exploités sous pavillon luxembourgeois.

«On exclut les sociétés-boîtes aux lettres»

Mais si ces 210 bâtiments appartiennent vraiment à un propriétaire luxembourgeois, seules deux entreprises ont leur siège social au Luxembourg: Jan de Nul à Capellen et CLdN à Luxembourg. La loi oblige pour les navires battant pavillon luxembourgeois d’avoir simplement à Luxembourg au moins un dirigeant maritime agréé par le ministère. «Ainsi, on exclut les sociétés boîtes aux lettres et autres pavillons de complaisance», précise Robert Biwer.

À côté de ces bâtiments commerciaux, les bateaux de plaisance se trouvent dans un registre séparé qui n’est pas public. «Cela représente un petit millier d’unités, et peut aller de la simple planche à voile jusqu’au yacht de 30 mètres. Ils sont uniquement exploitables sur les eaux intérieures, nationales, luxembourgeoises», relate Robert Biwer. Subtile nuance, les navires de plaisance peuvent, eux, également être utilisés en mer en plus des eaux intérieures.

«Une bonne cinquantaine de navires enregistrés au Luxembourg»

Troisième registre, qui dépend lui du Service de la Navigation au département des Transports du ministère de la Mobilité et de l’administration de l’Enregistrement (qui enregistre les bateaux): le registre des eaux intérieures. «Lui existait antérieurement à 1990, il a été ouvert après la canalisation de la Moselle, dans les années 1960», précise Max Nilles, chargé de direction au Service de la navigation intérieure du ministère de la Mobilité. «Cela représente une bonne cinquantaine de navires enregistrés au Luxembourg, dont par exemple le Princesse Marie-Astrid à Remich, sur une flotte totale de 20 000 dans toute l’Union européenne», ajoute-t-il.

Contrairement aux autres embarcations, ces navires, qui peuvent naviguer en territoire étranger, ne sont pas une extension du territoire national: ainsi, «si on se trouve sur un tel bateau fluvial luxembourgeois en Allemagne, on est en Allemagne, pas au Luxembourg», dit Max Nilles. Enfin, est-il utile de le préciser, le Luxembourg ne dispose pas de marine de guerre.

(Jean-François Colin / L'essentiel )