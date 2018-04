Une menace de mort contre les gardiens

Des individus ont pris pour cible des gardiens du centre pénitentiaire de Schrassig. Une menace de mort a ainsi été lancée sur Facebook. Sur un message relayé par Wort.lu, quelqu'un appelle à «abattre les gens en uniforme. On sait où ces débiles complexés habitent». Une autre personne lui répond en estimant que les gardiens «se pissent dessus à l'extérieur. Ils ne sont plus aussi forts qu'ils le prétendent au travail».

L'association des agents pénitentiaires (AAP) a réagi par voie de communiqué. Elle juge «inquiétante» cette menace de mort et exige des poursuites immédiates contre les responsables. En outre, elle affirme que le nombre de gardiens victimes de violence «s'accroît sans cesse». À ce titre, elle demande que les autorités compétentes mettent à disposition «le matériel indispensable» pour la protection du personnel et des détenus et pour pouvoir intervenir de manière adéquate en situation de crise, alors que «les moyens de contrainte actuels ne sont plus adaptés aux besoins». Interrogée par nos soins, l'association n'a pas voulu en dire plus sur ce matériel et ces moyens.

«Pas conscience de l'urgence de la situation»

En outre, elle affirme que la déléguée du procureur général d’État n'a «pas conscience de l’urgence de la situation dans laquelle se trouve le personnel des établissements pénitentiaires». Sollicitée par nos soins, la déléguée n'a pas encore réagi. Quoi qu'il en soit, l'AAP a indiqué à L'essentiel qu'un rendez-vous avait déjà été fixé avec le ministre de la Justice, sans communiquer la date.

Pour rappel, le climat est tendu à la prison de Schrassig. Des détenus avaient ainsi fait grève le 30 mars dernier. Ils protestaient contre la surpopulation carcérale, le mépris des droits de l'homme, les mauvaises conditions de détention et le manque de préparation à la réinsertion sociale.

(L'essentiel)