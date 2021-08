CVC, un fonds qui a du goût pour le sport

Le sport ne représente qu'une petite partie des 115 milliards de dollars d'actifs gérés par CVC, selon son site Internet, mais chacune de ses interventions fait grand bruit, suscitant à la fois convoitise et inquiétude. Un temps proche d'investir, avec d'autres fonds, dans le championnat italien, CVC a finalement conclu un accord avec le championnat espagnol, pour 2,7 milliards d'euros.

Le capital-investissement s'immisce dans le sport Le fonds multinational, basé au Luxembourg, est spécialisé dans le capital-investissement ("private equity" en anglais), ce qui signifie qu'il investit dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. L'objectif est de réaliser des plus-values sur l'investissement initial: l'argent apporté par CVC doit permettre d'accélérer le développement de l'entreprise, avant qu'il ne revende ses parts. Pour le sport, qui ne représentait jusqu'à présent que quatre des 101 investissements listés sur le site Internet du fonds, CVC s'intéresse surtout aux organisateurs de compétitions.

Une possible arrivée dans le championnat italien

L'investissement n'a pas de durée fixe, mais s'inscrit plutôt dans une logique de moyen à long terme, et dix ans de présence dans un domaine d'activité est un cycle logique. Par exemple, CVC a investi pour gérer les droits commerciaux de la Formule 1 en 2006, pour un montant estimé à environ un milliard de dollars. Le fonds a réussi son pari puisqu'il a revendu sa participation en deux temps, d'abord en 2012 aux fonds Waddell&Read, BlackRock et Norges, pour une somme estimée à environ deux milliards de dollars, puis en 2016 au groupe américain Liberty Media, pour un montant estimé à au moins trois milliards de dollars.

De plus en plus de sports approchés. Depuis, le fonds s'est notamment tourné vers le rugby: il a investi en 2019 dans la Premiership, la ligue professionnelle anglaise dont il détient 27%, ou en 2020 avec 28% du Pro 14, qui réunit équipes irlandaises, écossaises, galloises, italiennes et sud-africaines. Le fonds est également en négociations avancées pour racheter une partie des droits commerciaux du Tournoi des six nations, ainsi qu'avec la Fédération australienne de rugby.

En 2021, CVC a également investi avec la Fédération internationale de volleyball. Pas encore dans le football jusqu'ici, les fonds d'investissements, dont CVC, se sont rapprochés des fédérations frappées par la crise. Le principe d'une possible association de la Ligue italienne avec les fonds d'investissement privés CVC, Advent et FSI dans la gestion des droits TV en échange de 1,7 milliard d'euros, a été approuvé à l'unanimité en novembre. Mais, selon plusieurs médias, plusieurs clubs n'y sont plus favorables, dont la Juventus et Naples, et les négociations sont au point mort. C'est finalement LaLiga qui a ouvert 10% de son capital en échange de 2,7 milliards d'euros.

(L'essentiel / AFP)