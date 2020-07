Luxair réactive une liaison vers Budapest

#NOUVEAU Dès le 10 août, nous nous envolerons vers Budapest, la perle du Danube ! ✈️???????? Authentique et historique, la... Publiée par Luxair Luxembourg Airlines sur Vendredi 17 juillet 2020

«Une personnalité innovante et dynamique, ce qui en fait une ville polyvalente et cosmopolite». Luxair proposera une offre de voyage vers Budapest (Hongrie), à partir du 10 août prochain, après avoir abandonné cette ligne pendant plusieurs années. «Nous ouvrons des nouvelles destinations en fonction des opportunités et des demandes des clients», explique le porte-parole de Luxair à L'essentiel.

La compagnie luxembourgeoise vante également la capitale hongroise pour «la beauté de son environnement naturel, son architecture grandiose, ses thermes historiques, sa gastronomie variée, sa scène florissante de la mode et du design et sa vie culturelle immensément riche».

129 euros aller et retour

Luxair proposera deux vols par semaine entre le Findel et l’aéroport de Budapest-Ferenc Liszt. Les départs sont programmés le lundi à 11h (arrivée à 13h10) et le vendredi à 12h25 (arrivée à 14h35), les vols retour quittant la Hongrie lundi à 13h55 (arrivée à 16h05) et vendredi à 15h15 (arrivée à 17h25).

Pour les mois d’août à octobre, il est possible de trouver des vols allers et retours au tarif de 129 euros (plus de 300 euros par la suite). À noter que Luxair sera en concurrence avec la compagnie low-cost Ryanair, qui propose également cette destination.

(ol/L'essentiel)