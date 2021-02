Des lettres pour faire sourire les personnes âgées

«Très chère madame. Aujourd'hui, vous recevez cette lettre de ma part. Nous ne nous connaissons pas, et pourtant, nous allons partager un moment un peu spécial ». Voici le début d’une lettre écrite par une jeune fille, envoyée à une personne âgée au Luxembourg. L’association française «Une lettre un sourire» a créé un site Internet «qui permet à tous d’écrire une lettre aux personnes âgées. Vous pouvez envoyer une lettre en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Montréal», indique Renaud D’Alançon, vice-président de l’association.

Cette idée a très vite séduit le service Iris de la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui s'est inscrit au projet en novembre. «Nous sommes un service qui fait tout pour lutter contre la solitude. Cela colle avec nos missions», explique Yanica Reichel, psychologue au service Iris. Au total, ils gèrent une soixantaine de bénéficiaires et ces lettres font «du bien aux personnes âgées», témoigne Yanica Reichel. «Il y a de tout dans les lettres. Il y a des gens qui parlent de leur quotidien, de cuisine, d’animaux. Chaque lettre est unique et c’est en cela que l’initiative est belle», se réjouit la psychologue. Des photos peuvent également être ajoutées à la lettre et le nombre de pages s’adapte à l’imagination de chacun.

D’ailleurs, bien souvent, ce sont les jeunes qui s’y attèlent et ils ne manquent pas de volonté pour créer un lien. «On donne la possibilité aux personnes âgées de répondre aux lettres. Soit on envoie la réponse pour elles, soit on leur donne le numéro de téléphone de l’expéditeur», confie Yanica. Si le projet connaît un succès durant cette crise sanitaire, le service Iris de la Croix-Rouge espère bien voir cette initiative perdurer.

(Noémie Koppe/L'essentiel)