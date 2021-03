La police du pays était en alerte pour Paulette Lenert

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a été hospitalisée mardi soir après avoir perdu connaissance sur les rives d'un étang de Nennig, en Allemagne. La cause exacte de son malaise, en dépit des spéculations des uns et des autres, reste encore inconnue et Paulette Lenert avait pu regagner son domicile mercredi, après une nuit passée en observation au Grand-Duché. Jeudi, après l'officialisation par le ministère de la Santé qui s'est voulu rassurant, L'essentiel a pu recueillir quelques précisions sur le déroulement de cette journée de mardi.

La ministre a d'abord participé, en matinée, à la commission de la Santé. À l'ordre du jour? La situation des maisons de retraite et en particulier «Um Lauterbann» à Nierderkorn, touchées par le Covid. Une réunion que l'on dit plutôt animée et où l'opposition a pu demander des explications à la ministre, qui en est sortie visiblement ébranlée. Dans l'après-midi, elle serait partie, seule et avec son véhicule personnel, promener ses chiens de l'autre côté de la frontière donc. Un endroit sur les rives de cet étang allemand, proche de Mondorf-les-Bains, où elle a ses habitudes.

La police grand-ducale prévenue «entre 17h et 18h»

C'est là qu'elle a été victime d'un malaise. Selon nos informations, ne la voyant pas rentrer aux environs de 17h, son entourage s'est inquiété et son chauffeur, depuis le Luxembourg, a prévenu la police grand-ducale «entre 17h et 18h». «Nous avons mis en œuvre toutes les démarches qui s'imposent dans un tel cas de figure», glisse simplement un porte-parole de la police à L'essentiel. Même les services de la police judiciaire auraient alors été mobilisés pour localiser la ministre, et ce n'est que «vers 19h» que l'information est tombée: elle avait été retrouvée par la police allemande, prévenue de son côté.

Paulette Lenert, qui avait repris connaissance à l'arrivée des secours mais était en état de choc, a pu être prise en charge sur place puis rapatriée et hospitalisée au Luxembourg. «Son état de santé s'est rapidement amélioré» et elle «se reposera pendant quelques jours» chez elle, a indiqué le ministère de la Santé, jeudi, balayant les premières rumeurs faisant état d'une tentative de suicide.

(Nicolas Chauty et Jérôme Wiss/L'essentiel)