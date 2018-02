Un gramme de cannabis coûterait moins de 6 euros

C'est à New York que la consommation de cannabis est la plus importante: les habitants de la Grosse Pomme consomment quelque 78 tonnes de marijuana par an, selon un classement relayé par le site Les Échos, initialement publié par Seedo, une entreprise commercialisant des appareils de culture de cannabis. Selon ce «Cannabis Price Index 2018», les villes de Karachi (Pakistan) et de New Delhi (Inde) complètent le podium des villes les plus consommatrices (respectivement 42 et 38 tonnes).

La première ville européenne est Londres (31,4 tonnes), devant Madrid (16 tonnes) et Rome (15 tonnes). Sans surprise, eu égard à sa petite taille, Luxembourg-Ville fait partie des villes où les doses absorbées sont les plus faibles: 320 kilos seraient consommés chaque année dans la capitale luxembourgeoise.

1,3 million d'euros de recettes fiscales

Côté prix, c'est en Asie que le gramme de cannabis est le plus cher: 26,5 euros à Tokyo, 26 euros à Séoul ou encore 24 euros à Kyoto. En Europe, c'est à Dublin que les prix sont les plus élevés (18 euros), devant Tallin (17 euros) et Oslo (15 euros). À Berlin, il faut compter près de 11 euros, à Paris 7,5 euros, Bruxelles 6 euros. À Luxembourg-Ville, l'étude estime que le gramme de marijuana coûte 5,8 euros. Pour trouver les prix les plus bas, direction l'Amérique latine avec 1 euro le gramme à Quito (Équateur) et moins de deux euros à Bogotá (Colombie).

À noter que selon les projections de Seedo, si le cannabis consommé à Luxembourg-Ville était taxé de la même façon que les cigarettes, il pourrait faire rentrer 1,3 million d'euros dans les caisses de l'État luxembourgeois.

(MC/L'essentiel)