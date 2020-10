4 000 logements abordables en plus d'ici 2024

Dans un communiqué, publié ce vendredi en début d'après-midi, le ministère du Logement a détaillé de quelle manière il allait s'y prendre pour établir son plan intitulé «En route pour un logement abordable au Luxembourg». Plus de 550 millions d'euros seront ainsi investis, lors des prochaines années, pour créer ce type de logement dans tout le pays.

Actuellement, le ministère du Logement rappelle que «3 600 logements abordables sont en cours de réalisation dans 57 communes». Ce plan, initié lors des quatre dernières années, concerne 308 projets différents et les logements sont réalisés par la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) (à hauteur de 34%), par le Fonds du logement (25%), par les communes (21%) et par des associations et acteurs privés (20%).

En huit ans, objectif 7 600 logements abordables

«Le parc immobilier public restera public!», s'est voulu, rassurant, Henri Kox, ministre du Logement, mais aussi de la Sécurité Intérieure. «Ce sont ces logements qui garantissent durablement des prix décents et accessibles pour les générations futures. D’où l’importance pour les communes de relever ce défi national. Et nous les soutiendrons - financièrement et en conseil».

À l'avenir, et à moyen terme, «d'ici 2024», 4 000 nouveaux logements s'ajouteront aux 3 600 «déjà conventionnés actuellement», a encore souligné le communiqué du ministère qui n'oublie aucune partie du Grand-Duché. Les villes de Wiltz, Echternach, Mersch ou encore Diekirch ne seront pas oubliées, alors que d'autres projets sortiront également de terre du côté de Luxembourg-Ville, Mamer, Kehlen et Dudelange. En toute logique, lors des quatre prochaines années, «il est dès lors prévu de porter la production de logements abordables à plus de 1 000 unités par an».

