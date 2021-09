Les achats pour la rentrée: un vrai casse-​​tête

«On regarde à la maison ce qu'il reste comme fournitures scolaires de l'an dernier, on les raye de la liste qu'a donnée l'enseignant et une fois au supermarché, on confie la liste à un vendeur ou une vendeuse. Ils sont efficaces pour tout rassembler et très sympas», apprécie Deeplove, 32 ans, au rayon classeurs d'une grande surface au Kirchberg.

Comme ce papa, venu avec sa fille de 12 ans et son garçon de 3, les parents font les achats pour la rentrée du 15 septembre. Certains chanceux ont reçu leur liste en juillet, mais la plupart équipent leurs enfants après le retour des vacances.

À la recherche de réductions

Les instits peuvent être stricts. «On croirait que tous les tubes de colle sont équivalents, mais on a déjà vu des parents revenir car ils n'avaient pas acheté la bonne marque et l'enseignant n'était pas satisfait. Alors on assiste nos clients préventivement», relate Gaëtan Virlombier, responsable de département.

«Entre les cahiers avec ou sans anneaux, à petits ou grands carreaux… ça devient vite compliqué», acquiesce Flore, 36 ans. Le budget peut être conséquent. «Pour ma fille de 6 ans et mon garçon de 11, je dépense facilement 350 euros, estime Flore. Et, c'est sans les nouveaux vêtements pour la rentrée!». Tatiana, 38 ans, regarde pour des réductions sur les cartables. «Avec trois enfants à l'école, je suis bien obligée», dit-elle.

(Séverine Goffin/L'essentiel)