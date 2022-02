La tempête continue et va se renforcer vendredi

Si vous avez pris la route ce jeudi matin tôt, vous l'avez sans doute remarqué le long des routes. Le vent, comme annoncé, a soufflé fort durant la nuit sur le pays. Le CGDIS indiquait à 5h, dans un «bilan provisoire», que ses services étaient intervenus pour treize chutes d'arbres et une clôture de chantier envolée. L'alerte la plus forte était en vigueur entre minuit et 6h mais des rafales jusqu'à 85 km/h souffleront encore jeudi, jusqu'en fin d'après-midi, prévient MeteoLux.

Et justement, la tempête qui s'abat sur une partie de l'Europe, a décidé de s'installer. Une autre alerte est d'ores et déjà émise au Luxembourg pour vendredi, à partir de 14h et jusqu'à minuit, avec un pic et une alerte orange entre 16h et 20h. Là, un vent «très fort» pourrait de nouveau souffler jusqu'à 100 km/h, accompagné de pluie. Le prévisionniste vous invite donc à «limiter les déplacements» sur ce créneau, «ranger ou fixer les objets sensibles» dans les jardins ou sur les terrasses notamment, et de laisser passer la tempête, avant d'intervenir sur les toitures.

(nc/L'essentiel)